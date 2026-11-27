國泰金（2882）27日舉行第3季法人說明會，公布前三季最新營運績效，其中受到今年以來股市上揚，國壽逢高實現資本利得，前三季FVOCI股票處分利益達1,140億元，截至9月底國壽台股投資金額約6,660億元、配置比重8.4%，加計FVOCI股票處分損益後，台股投報率為37.6%。

國泰金控今年前三季稅後純益1,054億元，加計FVOCI股票處分損益後，對本期保留盈餘影響數達2,237億元，再創歷史新高，其中銀行、產險、投信及證券稅後淨利皆創歷年同期新高。

其中，國壽在資產配置上，截至9月底，國外債券依舊占比最大，投資金額約4兆6,850億元，占59.5%、避險前收益率4.0%；國內股票投資金額約6,660億元，配置比重升至8.4%，避險前收益率37.6%；國外股票投資金額約4,400億元，占比5.6%，包含台幣計價國際債ETF的避險前收益率為13.1%。

針對近期市場出現較大的波動，國泰人壽總經理林昭廷指出，截至9月底，國壽整體國內外未實現利益約2,560億元，儘管10月市場出現波動，國內外未實現利益自結10月底仍有超過1,800億元；截至11月26日為止，未實現利益也有將近1,000億元左右的水準。

林昭廷也說，國壽在股票部位一直以來皆考量市場狀況、風險及資本進行調整，因此今年以來股票部位都有在減碼，9月跟10月的減碼幅度也較大，也因此11月以來市場波動對於國壽的影響也相當有限；由於國壽一直以來皆以國外債券為主，未來也會配合加碼債券投資、以及國內公共基礎建設的投資標的。