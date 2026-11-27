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信驊睽違4年再祭庫藏股 買回首日收9,600元、漲幅2.35%
股王信驊（5274）從天價21,800元反轉下跌以來，一度下探至7,295元，下跌14,505元，跌幅66.53%；在睽違4年後，董事會決議再度執行庫藏股，買回區間介於6,200~12,800元，27日是買回庫藏股首日，股價一度下滑至9,115元，終場收在9,600元，上漲220元，漲幅2.35%。
信驊26日公告，董事會決議自27日起至明年1月26日買回上限100張庫藏股，每股買回區間價6,200~12,800元，最高投入12.8億元，買回後將全數銷除。
信驊今年2月成為台股首檔萬元股，9月22日盤中一度衝達21,800元，創天價，但近期台股大幅回檔，信驊股價也直往下跌，2萬元、1萬元關卡相繼失守，董事會決議實施庫藏股，以維護公司信用及股東權益。
信驊早盤以9,485元開出，一度下滑至9,115元，之後往上拉升至9,700元，終場收在9,600元，上漲220元，漲幅2.35%。
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