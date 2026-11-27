健策（3653）受惠GPU尺寸持續放大及熱設計功耗（TDP）提升，帶動均熱片、水冷板及伺服器連接器扣件ILM、CPU插槽與載具等產品出貨擴增，法人調升獲利預估值，換算2026至2028年每股稅後純益（EPS）年複合成長率達132%。

大型本國投顧分析，健策隨伺服器均熱片需求持續熱絡，今年前三季散熱產品營收年增52%，營收占比提升至76%，扮演獲利成長重要推手，預估2027年散熱產品營收將強勁成長，主要驅動力來自人工智慧（AI）伺服器GPU蓋板設計升級。

法人指出，AI晶片朝高功耗、大尺寸封裝發展，翹曲及熱阻已成為進一步提升運算效能的最大挑戰，輝達（NVIDIA）Vera Rubin、Rubin Ultra GPU均熱片設計將採用三片式可拆卸上蓋，其他ASIC晶片亦可能於2027年下半年導入此一設計。

雖然微通道上蓋（MCL）仍是解決上述問題、特別是降低熱阻的終極方案，但量產時程仍遠，客戶2027至2028年將採可拆卸上蓋作為主要技術方案，法人看好，健策可望受惠，預期輝達GPU可拆卸上蓋營收於2027年將年增8至10倍，帶動整體均熱片營收年增近兩倍。

除均熱片營收強勁成長外，健策預期水冷板及伺服器CPU連接器扣件ILM、插槽與載具等產品亦添增另外成長動能，主因在於2026年比較基期較低及英特爾Oak Stream CPU新開發案貢獻。