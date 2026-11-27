浩鼎（4174）旗下小金雞鼎晉生技的肉毒桿菌素OBI-858將在11月公布解盲成果，若數據符合預期，規劃明年第1季向衛福部食藥署(TFDA)提出藥證申請，母以子貴，加上日前宣布新藥授權諾華，9.8 億簽約金入袋，浩鼎27日出現逆轉走勢，股價由跌停拉升至漲停65.5元鎖死，在興櫃市場交易的鼎晉生技也是上漲表現。

浩鼎日前宣布，與跨國大藥廠諾華簽署合作暨授權協議，將運用浩鼎多項專有抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugate, ADC）平台技術，共同開發搭載新型藥物載荷（payload）的次世代ADC藥物。

依據協議，浩鼎將可獲得3,000萬美元（約新台幣9.8億元）的簽約金，並有機會依後續研發、法規核准及商業化進展取得階段性里程碑付款，總潛在交易價值超過20億美元。此外，浩鼎亦有權就雙方合作產生的授權產品，依其淨銷售額收取分潤權利金。

浩鼎旗下小金雞鼎晉生技的肉毒桿菌素OBI-858，將在11月公布解盲成果；鼎晉生技發展長效型A型肉毒桿菌素OBI-858，日前公布台灣兩項醫美三期臨床合計約600名受試者，最後一位已完成六個月觀察，預計11月解盲，明年首季向TFDA申請藥證，2028年上半年取證。

浩鼎因每股淨值低於票面，自24日起暫停融資融券交易，股價因此走跌，外資連四賣，27日以55.1元開低後一度遭摜壓至跌停53.7元，盤中買盤積極進場，拉升股價衝上漲停65.5元鎖死，振幅19.8%；鼎晉生技以60.2元開高後一度拉升至66.2元，盤中漲幅逾6%。