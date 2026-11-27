外資看好為半導體測試族群的旺矽（6223）與穎崴（6515），重申正向。

美系券商上修旺矽2027年VPC及MEMS每月產能將分別達到300萬針及700萬針，高於先前預估的250萬針及600萬針。上修的主要動能來自CPU、ASIC及網通的需求。預估2026年第4季營收季增5-10%，毛利率與第3季持平。2027年預估營收成長超過五成，毛利率維持在60%以上，CPO在後年有低雙位數營收貢獻，重申正向。

美系券商預估穎崴2027年test socket產能翻倍至78k，自製Spring Probe比重也提高。即便擴產，市場需求持續超過供給。短期毛利率承壓；2026年第4季探針卡業務下降主要受到專案時程影響，毛利率希望先恢復至45%，並將50%設定為更長期的目標。探針卡Cobra產品將於2027年第1季或第2季恢復出貨，也將進一步改善毛利率。客戶基礎持續擴大；老化測試成為新的成長動能，重申正向。