華南金（2880）26日舉行第3季法說會，表示明年股利可望優於今年，法人推估每股股利有望挑戰23年新高，現金股利有望達1.4元，不過，27日股價卻不領情，盤中下跌逾4%，來到42.3元附近。以目前股價計算，華南金現金殖利率僅約3.3%，而法人預估今年全年每股稅後純益（EPS）2.2元，預估本益比也達19倍，高於過往常見的評價水準。

華南金總經理蕭玉美26日在法說會上表示，明年股利可樂觀期待優於今年，配發率約七成，並以現金股利為主。法人依目前獲利進度推估，若最後兩個月獲利動能持穩，全年EPS有望達2.2元，以七成配發率計算，每股股利有機會達1.54元，挑戰23年新高。若明年維持配發0.1元股票股利，現金股息有望達1.4元。

不過，觀察華南金歷史本益比，根據玩股網統計，2023年月度本益比約落在14.1至18.4倍，2024年介於14.5至17倍，2025年則介於16.1至17.3倍，今年本益比明顯攀升，2月、7月及10月均突破20倍，其中10月更達21.82倍。即便近期股價已自52.5元高點回落，以今年預估獲利計算，本益比仍逾19倍，評價仍高於過去三年的常見水準。

值得注意的是，華南金今年獲利大幅成長，除了銀行本業穩健成長外，證券子公司更是重要推手。華南金今年前十月稅後純益達284.5億元，年增26.9%，已提前賺贏去年全年，EPS達2.02元，年化股東權益報酬率（ROE）達13.8%，三大獲利指標均創歷史同期新高。

其中，前十月非銀行子公司獲利年增131%，獲利貢獻度升至22%，華南永昌證券獲利達43.6億元，年增163%，表現最為亮眼。

依獲利年增率推算，華南金今年前十月稅後純益較去年同期增加約60億元，其中，華南永昌證券獲利就增加約27億元，相當於金控整體獲利增量的45%。今年資本市場熱絡帶動證券子公司獲利大幅成長，也為華南金股價評價提升提供支撐。

然而，近期台股劇烈震盪，加上市場對美國聯準會（Fed）升息的預期升溫，若明年資本市場表現不如今年，證券子公司的高獲利能否延續，以及銀行本業能否彌補證券業務可能出現的獲利缺口，將是華南金能否維持目前評價水準的觀察重點。

展望2027年，華南銀總經理黃俊智表示，將以「均衡優化結構」為最高指導原則，強化手續費、投資及利息淨收益三大獲利支柱，並擴大國內中小企業及海外、國際金融業務分行（OBU）高利差放款，預估明年存放利差提高1至5個基點，利息淨收益年增6%至10%。