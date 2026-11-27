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寶雅前三季毛利率成長 法人估今年 EPS 3.7元
寶雅（5904）今年以來除了展新店帶動營收、獲利持續成長中，分析師表示，寶雅既有店改裝工程亦持續進行，且綜效已逐步顯現，前三季同店成長6.8%，為因應美妝需求持續增加，透過商品組合優化帶動整體美妝業績占比平均已達45%。
分析師表示，看好寶雅，係因「POYA Beauty美妝店型」展店效果良好，優化公司產品組合。「POYA Beauty」積極引進日、韓、泰國等代購熱門彩妝品牌，產品毛利率較高，POYABeauty美妝店型占門市比例由2025年的34%提升到2026年的42%，帶動今年累計前三季毛利率45.6%，較去年同期增加1.23個百分點。
目前美妝保養類商品營收占比已達45%，為寶雅毛利率攀升的主要動能下，預估今、明年毛利率為46.1%、46.7%，分別年增0.92、0.57個百分點。
此外，逐步導入自助結帳機與電子標籤，優化營運效率。寶雅去年底導入50台自助結帳機，成效良好，2026年底擴大至150台；電子貨架標籤（ESL）試行成效良好，未來將於新展店與改裝店逐步導入，營運效率的提升有助公司費用率的控管下，預估今年每股獲利為3.7元。
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