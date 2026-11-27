股王信驊昨（26）日公告，董事會決議今（27）日起至明年1月26日買回上限100張庫藏股，每股買回區間價最高達12,800元，創台灣上市櫃公司庫藏股最高價紀錄。

法人指出，100張庫藏股數量看似不大，但信驊為台股股王，若以此次公司庫藏股最高價12,800元計算，買足100張，仍要斥資12.8億元。這是信驊睽違四年再祭庫藏股。信驊股價今年9月曾衝上21,800天價，寫台股紀錄，惟近期台股大幅回檔，信驊股價接連失守2萬元、1萬元關卡，昨天收9,380元、漲585元，較歷史天價拉回近57%。

信驊公告指出，董事會認為目前股價未能合理反映公司內在價值及長期成長潛力，因此決議買回股份，並全數銷除。此次庫藏股買回區間價為每股6,200元至12,800元，預計買回100張，若實施庫藏股期間股價跌破6,200元，仍將繼續買回。

信驊並公告，董事長林鴻明擬將名下信驊股票分別贈與林漢威、林仲威，每人各五張，換算每人擬受贈股票市值4,690萬元，兩筆合計9,380萬元。