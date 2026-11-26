車用電子控制模組廠威力暘（6988）昨（26）日舉行法說會，董事長兼總經理劉一郎表示，威力暘正從車用電子供應商，轉型為高階關鍵電子模組的策略夥伴，鎖定AI液冷、無人載具、低軌衛星及NPO光通訊四大成長賽道。

其中，AI液冷CDU關鍵電子模組已小量出貨國內一線散熱大廠，NPO光通訊模組也已完成樣品出貨。預估今年新應用營收占比約3%至5%，2027年起逐步放量，可望帶動營收規模與毛利率同步成長。

威力暘2026年前三季合併營收5.33億元，年減11.3%；營業淨損1,370萬元，稅後淨損1,696萬元，每股虧損0.37元，較去年同期擴大。

車用本業方面，威力暘與日系大廠DENSO合作的HVAC控制器今年開始小批量交付。