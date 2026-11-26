大同集團昨（26）日舉行聯合法說會，大世科（8099）、精英及福華三家上市櫃子公司同步釋出營運展望。大世科目標明年資安業務翻倍成長；精英衝刺地端Edge AI產品並拚明年放量；福華預期本季毛利率顯著提升，明年營運力拚轉虧為盈。

大世科前3季營收43.47億元、年增24%，稅後純益2.53億元、年增66%，每股純益2.53元創同期新高，並超越去年全年。總經理劉盈秀指出，AI算力與應用相關營收前三季年增39%至18.8億元，高附加價值業務占比達71%，目前在手訂單與明年展望樂觀。

針對明年成長動能，劉盈秀表示，聚焦與集團合作拓展海內外AIDC部署、AI資安以及一站式維運三大引擎。今年資安業務營收占比在5%以下，明年目標較今年翻倍成長；海外在泰國、大陸及越南陸續接單後，明年將於東南亞增設據點。

精英總經理翁育斌表示，受記憶體漲價影響，PC市場呈上半年六成、下半年四成格局，本季將以去化庫存為主，明年首季訂單已掌握；公司加速從單板代工轉型高階系統端，拉升毛利率。

翁育斌進一步指出，看好企業對資料隱私與電力成本考量，地端Edge AI需求正逐步浮現，已有北美雲端客戶洽談策略合作。精英預計年底推出地端Edge AI樣品，同時布局具備離線AI的無人載具解決方案，兩大新產品線均預計2027年量產出貨。