重電產業迎新兵，宏于電機（7869）昨（26）日以每股201.11元正式掛牌上櫃。受惠AI資料中心、半導體擴廠及電網升級三大商機，宏于在手訂單能見度已達2028年，並積極拓展海外市場，預計12月啟用美國子公司，打造「台灣研發、越南製造、北美落地」的營運布局。

宏于今年前三季稅後純益2.99億元，每股稅後純益（EPS）10.97元。

宏于電機董事長詹家榮表示，AI資料中心對供電容量、系統穩定度及建置速度要求較高，客戶採購也逐漸由單一設備轉向設備、工程與智慧監控整合，有利具備電力系統整合能力的業者拓展商機。

宏于目前與法商施耐德（Schneider Electric）合作，在台獲授權生產低壓OKKEN配電櫃，供應雲端服務業者及半導體產業客戶，並推出「貨櫃型預製模組化變電站」，透過設備預先組裝測試，依專案條件可縮短六個月以上建置期，搶攻AI資料中心快速建置商機。