信任科技業者Gogolook（6902）今年以來營收、獲利持續成長，前三季賺逾半個股本，經營團隊昨（26）日透露，明年配發股息機率高，有望是公司成立以來首度配息，但仍需經過董事會、股東會討論。

Gogolook受惠東南亞市場擴張與多元產品線布局，基本面火熱，10月合併營收1.15億元，創單月新高，月增0.8%，年增18.3%；前十月合併營收10.63億元，超越去年總營收，年增25.9%，今年營收篤定改寫新猷。前三季歸屬母公司淨利約1.77億元，每股純益5.02元。

Gogolook財務長黃鈺文表示，今年不僅獲利，也打銷過去累積虧損，確實考慮明年配發今年盈餘。公司採純軟體模式，現金流不錯，有較多餘裕發股息，明年高機率可以首度發股息，但還要討論。