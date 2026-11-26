聽新聞
0:00 / 0:00
Gogolook 有望首度配息
信任科技業者Gogolook（6902）今年以來營收、獲利持續成長，前三季賺逾半個股本，經營團隊昨（26）日透露，明年配發股息機率高，有望是公司成立以來首度配息，但仍需經過董事會、股東會討論。
Gogolook受惠東南亞市場擴張與多元產品線布局，基本面火熱，10月合併營收1.15億元，創單月新高，月增0.8%，年增18.3%；前十月合併營收10.63億元，超越去年總營收，年增25.9%，今年營收篤定改寫新猷。前三季歸屬母公司淨利約1.77億元，每股純益5.02元。
Gogolook財務長黃鈺文表示，今年不僅獲利，也打銷過去累積虧損，確實考慮明年配發今年盈餘。公司採純軟體模式，現金流不錯，有較多餘裕發股息，明年高機率可以首度發股息，但還要討論。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。