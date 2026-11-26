遠傳電信積極孵育小金雞，旗下資安服務子公司數聯資安（7974）將於12月1日以每股參考價65元登錄興櫃。受惠AI驅動資安剛性需求爆發，數聯資安近年營運快速躍升，今年前十月每股純益4.91元，獲利已超越去年全年，後市持續看俏。

數聯資安總經理李明憲表示，該公司深耕資安領域22年，是台灣早期前三家成立的專業資安服務商，服務超過400家政府與上市櫃大型企業，服務範疇涵蓋政府與企業約80%的資安需求。

數聯資安近年營收、獲利穩健走高。2021年至2025年營收分別為4.81億元、5.5億元、5.82億元、7.4億元及9.48億元；營業利益分別為2,279.7萬元、2,227.3萬元、3,676.7萬元、7,604.9萬元及1.14億元；稅後純益更在這些年間從1,824.3萬元攀升至9,436.2萬元，每股純益分別為1.63元、1.58元、2.27元、4.06元與5.11元。

數聯資安2024年下半年起成立獨立AI研發團隊，推出自主研發的「uSecure SIP」與「智安AI Agent」管理平台，導入逾50家大型組織，未來聚焦「AI安全營運平台、AI檢測與驗證、AI安全治理架構」三大發展方向，持續擴大持續性營收（Recurring Revenue）比重。