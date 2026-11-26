工業級儲存裝置廠英柏得（7843）董事長林傳生表示，日系客戶航太新案量產、高容量記憶卡及工業級固態硬碟（SSD）出貨放大，加上工業級DRAM模組打入AI晶片測試機台，今年營收、獲利可望雙創新高。

展望明年，他指出，高階產品出貨比重將持續攀升，新專案也將陸續貢獻業績，預期英柏得營收可望再創高，年增率達雙位數。

英柏得預計12月中旬以半導體類股掛牌上市。林傳生表示，該公司深耕工業級儲存市場逾13年，從控制器架構到韌體演算法均自主開發，可配合客戶設備規格調整設計，至今累計取得逾500件設計導入案。

受惠記憶體報價走揚及高階產品出貨增加，英柏得今年前三季營收8.41億元，年增257.47%；毛利率58.52%，較去年全年提高18.45個百分點；稅後純益2.74億元，較去年全年獲利激增近16倍，每股純益8.21元，遠高於去年全年的0.53元。前十月營收8.86億元，年增230.77%。

從新案進度來看，英柏得已將高容量SLC快閃記憶體及兼顧容量與耐寫壽命的自研sTLC方案，導入衛星地面閘道器、通訊終端及高解析度醫療影像設備，相關產品均已量產。

半導體測試方面，AI晶片測試機台須高速暫存資料，帶動工業級DRAM模組出貨成長，與航太新案同為今年高階產品出貨增加的主力，並看好邊緣AI將帶來另一波儲存升級需求。

英柏得正加快工業級PCIe Gen4、Gen5高速SSD及小型化嵌入式儲存產品開發，搭配可監控儲存裝置健康狀態、具加密防竄改功能的SSEdge平台，爭取邊緣運算伺服器、工業機器人及車載電子訂單，並藉日本子公司就近提供技術服務，擴大當地客戶生意。