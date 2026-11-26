萬泰科（6190）昨（26）日舉行法說會，因應未來三年在軌衛星功率飆升與軌道端AI運算算力建置需求，該公司太空用線明年第1季出貨，預估明年衛星通訊業績將倍增，營收占比衝10%。

萬泰科董事長張銘烈看好，隨著太空與AI兩大部門熱轉，明年營運可望年增兩位數，續創新高。儘管美國期中選舉、AI產業前景及關稅政策仍存在變數，該公司將持續透過新產品開發及全球產能靈活調配，維持未來五年營收每年成長20%至25%的目標。

萬泰科前三季衛星通訊業務營收2,000萬美元（約新台幣6.6億元），執行長張程雅表示，目前該公司在SpaceX地面接收設備電源線供應比重逾八成，由泰國廠直接供貨，網路線供應比重則約三成，現階段仍為二階供應商，正透過越南廠進行客戶驗證，力拚明年第2季晉升一階供應商，並將網路線供應比重提升至四成以上。

針對新開發的太空用線，萬泰科鎖定衛星內部線材商機，由於太空環境對於線材耐高溫、低氣體釋放及耐輻射等特性有較高要求，公司藉由高階氟塑料及輻照交聯技術建立競爭優勢，產品已通過美國安規認證，待客戶完成最終確認後，即可望取得量產訂單，預計明年第1季交貨，將進一步拓展太空傳輸線材商機。