半導體均熱片大廠健策（3653）昨（26）日召開法說會，總經理林錦隆指出，目前訂單能見度直達六個月，高毛利率三片式均熱片明年起量產出貨，對營運展望正向樂觀。

健策昨天法說會吸引滿場法人、媒體參加。林錦隆指出，日前AI市場雜音四起，加上美國AI公司出現動盪，公司也曾詢問客戶看法，客戶回應自己的訂單能見度長達二年，預期AI趨勢不會停歇，既然客戶都如此樂觀，健策自然也對市場發展深具信心。

林錦隆認為，AI晶片將持續朝向高功耗、大尺寸封裝發展，帶動先進封裝關鍵零組件迎來新一波規格升級潮，也連帶推升均熱片規格與需求同步向上，因此看好明年營運動能。

林錦隆透露，因應客戶的強勁需求，旗下大園三廠將在明年完工，光是該廠區所使用的坪數，就已現有所有廠區的六成，預期投產後產能增加幅度相當可觀。

據悉，下一代高階GPU將全面採用三片式均熱片架構，ASIC也朝相同方向演進，並預計可望於明年下半年起開始陸續接棒放量。市場看好，受惠於新世代晶片規格轉換及各大雲端服務業者積極擴充自研晶片，健策明年在GPU與ASIC等AI晶片相關應用皆具備強勁的成長空間。

業界分析，三片式均熱片的核心功能不僅在於導熱，更重要的是抑制大尺寸晶片、ABF載板及中介層在製程中的翹曲問題，確保封裝結構的平整度與可靠度。

此外，過去單片式設計尚可因應早期AI晶片需求，但隨著新一代晶片功耗邁入千瓦級以上的高功耗世代，傳統上蓋結構形成的熱阻與應力逐漸成為瓶頸，三片式設計因而成為高階先進封裝的重要解方。

健策第3季每股純益衝上19.7元，較第2季15.8元、去年同期9.49元雙雙成長，創單季歷史新高；前三季每股純益45.03元，同創歷史新高，獲利表現亮眼。