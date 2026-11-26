神達（3706）及旗下神達數位昨（26）日舉行聯合法說會，展望後市，神達總經理何繼武對2027年營運充滿信心，強調明年成長「毫無懸念」。

針對資本支出規劃，神達財務長黃秀玲說明，資本支出並非單以一年計算，而是採二到三年的中長期建置計畫，預計未來二到三年整體資本支出規模仍將維持在5億美元至6億美元（約新台幣165億元至198億元）以上，以因應全球AI基礎建設持續成長需求。

神達法說會重點

受惠AI伺服器動能持續強勁，帶動神達第3季營業利益衝上18.02億元，季增6.2%，年增7.8%，續創新高紀錄；稅後純益20.79億元，季增6%，年增1%，為單季歷史第三高，每股純益1.42元。

何繼武強調，隨著神達數位專注邊緣人工智慧應用、神雲科技深耕雲端與資料中心機櫃解決方案，客戶如今關注的是有沒有液冷散熱產能和足夠的電力支持營運與生產。神達過去二年已陸續在美國、台灣及越南擴充設備並備妥電力，對明年成長可以說「毫無懸念」，非常正面樂觀。

不過，何繼武也提醒，目前產業仍面臨AI公司ROI（投資報酬率）議題、能源供應、零組件短缺，以及地緣政治監管等四大挑戰。

何繼武分析，第一，投資市場會關注AI公司ROI表現，但從Anthropic最近上市狀況來看，市場還是肯定AI公司的發展。

第二，電源問題，不管是電夠不夠用，還是環保的問題，這是未來AI資料中心建置多少要面對的問題。

第三、供應鏈零組件仍有短缺及價格問題。第四、AI伺服器仍有地緣政治風險（指近期美國對中國大陸算力租借新限制），但他認為，神達客戶組合跟地區所在問題不大，主力市場沒有監管問題。