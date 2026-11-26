福華（8085）26日召開法說會，董事長宋成璽指出，受惠於上半年調價與成本控管效益發酵，預期本季毛利率將較第3季顯著提升；隨軍工通訊耳機下月試產出貨、德國大廠智慧推桿模組明年首季量產，加上處分非核心子公司與台灣產線明年中完成整備，明年營運力拚轉虧為盈。

宋成璽表示，福華過去主要供應德國等國際大廠燈控台用編碼器與推桿（Fader）零組件，為突破單一零組件營收規模限制，公司首度將推桿與印刷電路板及控制IC整合為「Smart Fader智慧推桿模組」。

該具備全球專利的模組化新品已通過德國客戶驗證，進入訂單洽談階段，預計明年第1季正式量產出貨。

新事業方面，福華積極切入高附加價值軍工與電競聲學領域。宋成璽透露，軍工戰術通訊耳機已取得設計驗證（DVT）訂單，預計12月底開始首批試產出貨；電競耳機則與品牌廠合作開發兩款新品，預期明年上市並搭上《俠盜獵車手6》（GTA6）等遊戲大作帶動的換機商機。

福華第3季核心產品營收年增16.3%，電子應用產品受惠聲學新品帶動年增33.4%；同時持續整併蘇州廠區、淘汰去年第3季仍占營收28%的低毛利光電產品，今年第3季電子零組件與電子應用營收占比已分別拉升至55%及12%。

針對外界關注的印尼碳權案，宋成璽說明，為聚焦核心本業，已將子公司福華智能100%股權處分給合作方亞洲資產（AAD）並退出該業務，據了解，該專案近期已獲印尼官方註冊認證。

隨資源重新集中於核心產品，福華預計明年中完成台灣產線整備，加上帳上約當現金達6.44億元、流動比418%的穩健財務體質，明年轉虧為盈可期。