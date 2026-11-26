華南金（2880）股東可望迎來股利大紅包！總經理蕭玉美26日透露，明年股利可樂觀期待優於今年，配發率約七成、以現金為主。法人依獲利進度推估，每股股利有望挑戰逾1.5元，寫23年新高、金控成立來次高。

華南金26日召開法說會，前十月稅後純益284.56億元、年增26.9%，已提前賺贏去年全年。每股稅後純益（EPS）2.02元、年化股東權益報酬率（ROE）13.8%，三大獲利指標均創歷史同期新高。

法人估算，若最後兩個月獲利動能持穩，全年EPS有望達2.2元，以七成配發率推估，每股股利有機會達1.54元。

華南金今年配發1.45元股利，包括現金1.35元、股票0.1元。若明年維持配發0.1元股票股利，現金股息有望達1.4元，挑戰歷史新高；以26日收盤價44.2元估算，現金殖利率約3.16%。

蕭玉美強調，股利政策仍須考量全年獲利、子公司盈餘上繳、資本適足率及業務發展需求，將提出具競爭力的股利政策，兼顧股東報酬與集團長期發展。

華南金今年獲利創高，非銀行子公司扮演重要推手。前十月非銀行子公司獲利年增131%，貢獻度升至22%，其中華南永昌證券大賺43.61億元、年增163%，最為亮眼。

展望2027年，華南銀總經理黃俊智揭示，將以「均衡優化結構」為最高指導原則，強化手續費、投資及利息淨收益三大獲利支柱。

第一是手續費收益。華銀前三季財管手收突破百億元、年增34%，領先公股同業；明年將透過AI提高理專服務產能及成交機率，擴大高資產財管規模。

第二是投資收益。除強化股債操作、布局信評較佳的債券外，今年呈倍數成長的TMU（金融交易業務），明年將進一步結合高資產業務，打造新獲利亮點。

第三是利息收益。黃俊智強調，華銀不再單純追求放款量，而是將放款作為「敲門磚」，深化客群經營，提高資本使用效率。

明年將擴大國內中小企業及海外、OBU高利差放款，預估存放利差提高1至5個基點（bps），利息淨收益年增6%至10%。

總經方面，華南金預估，美國今年底至明年首季仍有升息空間，最快明年底才可能降息。台灣央行年底前也有升息可能，明年利率則可望維持穩定，新台幣呈震盪偏升格局。