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大易橙配4元 12月10日除息
興櫃廠大易橙（7951）今年上半年每股稅後純益（EPS）15.47元，董事會決議以資本公積發放現金股利，每股配發4元，預計今年12月10日除息。大易橙受惠大客戶先進製程、先進封裝及海外廠區持續擴建，營運步步高。
半導體無塵室電力工程二次配專業廠商大易橙今年10月合併營收9.41億元，月增17.9%，年增83.3%。累計前十月合併營收51.31億元，年增150%。
大易橙表示，單月及累計營收年增率均逾五成，是因工程收入增加。
大易橙主要從事高科技廠區內部電力供應系統配置，業務涵蓋MEP工程、二次配工程、內連線工程及廠務工程。今年上半年稅後純益3.17億元，較去年同期成長187.7%；每股稅後純益15.47元。
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