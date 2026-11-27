半導體矽晶圓廠台勝科（3532）昨（26）日舉行法說會釋出樂觀看法，將在有限產能下優化產品組合，以提高營收及獲利，看好明年整體營運表現有望比今年明顯提升。

台勝科今年前十月合併營收122.76億元，年增21.1％，前三季每股純益0.34元。法人認為，該公司本季獲利有機會優於第3季。

台勝科指出，其8吋、12吋矽晶圓產能已全面滿載。受惠AI應用持續擴張，晶圓代工先進製程及記憶體相關需求穩定增加，12吋矽晶圓持續呈現強勢復甦態勢。同時AI帶來的需求已逐步擴散到周邊晶片，其中電源管理IC需求尤為強勁，使得8吋矽晶圓供不應求，已啟動配額機制。

在矽晶圓長約部分，據了解，台勝科部分客戶對既有長約態度，已經從先前的必須逐漸消化，轉變為積極回補庫存，也有客戶表達希望繼續延長。

至於矽晶圓報價，台勝科透露，已積極與客戶溝通調價機制，在市場需求強勁情況下，後續將視時機適度反映價格，提高獲利水準。

在成長動能方面，台勝科表示，已積極布局先進封裝用中介片及矽電容，並與主要客戶合作開發多項特殊規格矽晶圓，相關產品已陸續進入量產，預計2027年起逐步放量。