聽新聞
0:00 / 0:00
胡連要買1,200張庫藏股 預計斥資1.44億元
胡連（6279）昨（26）日公告，將從今天起至明年1月26日，買回上限1,200張庫藏股，每股買回價格80元到120元，低於價格下限將持續買回。法人以胡連本次庫藏股最高價120元計算，若1,200張庫藏股全數買回，將斥資1.44億元。
這是胡連第一次買回庫藏股。受台股近期激烈回檔影響，胡連股價從8月中上旬波段高點131元附近起跌，日前一度下探84.6元波段低點，昨天漲2元、收90.5元。
胡連前三季稅後純益8.16億元，年增11.7%，每股純益6.86元；前十月營收88.37億元，年增13.12%。
胡連積極擴張版圖，10月下旬公告透過義大利子公司Hu Lane Associate Europe S.r.l.斥資688萬歐元（約新台幣2.5億元），收購義大利公司LA PUNTA S.R.L. 80%股權，跨足高端重機與頂級超跑供應鏈，交易預計明年1月底完成。
胡連強調，公司過往營收約八成集中大陸及自主品牌客戶，透過這次跨國併購，分散單一區域市場風險、提升國際市場營收比重，更可進行區域垂直與橫向產業整合。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。