半導體測試介面解決方案大廠穎崴（6515）昨（26）日舉辦法說會，董事長王嘉煌表示，產能供不應求，2027年營收成長目標至少雙位數以上。因應客戶需求強勁，穎崴持續在台灣擴產，不會錯失商機，並規劃明年在美國達拉斯與鳳凰城設辦公室。

他強調，穎崴明年展望樂觀，尤其高階晶片需求帶動新技術取得更大市占率，「AI已是產業普遍認知擋不住的趨勢」。

擴產方面，王嘉煌說到，探針月產能今年底達900萬支，明年上半年機台進駐之後，第2季末應可增至1,400萬支，明年底至少達2,400萬支，較目前倍數以上增長。

自製探針方面，穎崴立下產能每年倍增的目標，統計2025年生產3,300萬根針，今年估將產出7,700萬根針，年增133%。

穎崴高階測試座產能亦每年成長，以5,000 Pin計算，2025年生產21,000顆，今年預估將達38,200顆，年增近82%。

受惠全球半導體對AI、高速運算（HPC）及ASIC強勁需求，穎崴前三季營收提前突破百億元，寫下成立25年來的新紀錄。隨著營運創新高，王嘉煌強調，持續強化全球服務與交付量能，穩居全球半導體測試介面產業領先地位，提供全方位解決方案，與全球客戶共同開創AI產業新局。

談到近期美國擴大AI市場監管與大客戶輝達面臨的市場變數，王嘉煌說，從穎崴目前所掌握的客戶需求預估來看，不論GPU或ASIC，明年需求均較今年增加，隨晶片複雜度提升，測試需求也放大。

穎崴強調，秉持技術自主、專注本業，持續升級先進半導體測試介面平台，推出穎崴次世代AI全方位自主製造平台，延續跨世代旗艦級超導測試座Hyper Socket，自製高頻低阻值導電膠（CRS），打造一站式半導體測試介面解決方案。