福懋油（1225）昨（26）日召開法說會，展望明年，營運成長動能主要取決於中聯油脂復工進度，若順利於明年1月復工，可望帶動沙拉油及豆粉銷售增加，擴大本業獲利空間，並減少業外投資損失，公司對明年營運展望維持樂觀。

福懋油財務處經理李建儀指出，截至第3季本業仍維持獲利，預期第4季營業利益可望延續正向表現。明年若中聯油脂順利復工，除了可望帶動沙拉油及豆粉銷售恢復常態，提升本業獲利能力外，也有助於減少相關投資所產生的業外損失，成為明年營運改善的重要因素。

各事業部門營運概況中，福懋油表示，其中油脂及飼料部門產量均較去年同期下滑，麵粉部門則逆勢成長。公司指出，飼料部門產量減少，主要受到部分委託代工業務轉往其他廠商生產影響；麵粉部門雖然產量增加，但受到產品銷售單價下跌影響，銷售值仍呈現衰退。

原物料價格方面，公司預期明年黃豆、玉米及小麥產量仍將較今年增加，但全球需求可能受到中國大陸需求減少影響而走弱，進而使原物料期貨價格面臨下跌壓力。

此外，市場原先曾預期可能出現反聖嬰現象，不過目前南美洲及美國降雨情況相對正常，今年若氣候維持穩定，明年農作物收成預期也會豐收，價格仍有承壓狀況。福懋油認為明年黃豆、玉米及小麥價格仍面臨較大的下行壓力，原物料價格展望相對偏弱。