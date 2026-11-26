德昌營造（5511）昨（26）日舉行法說，受惠於大型統包工程進入認列高峰，前三季每股稅後純益已達9.18元，法人估，今年獲利有望創歷史新高；德昌則表示，未來承攬工程，「軌道與捷運、工業區與科技園區、社宅與醫療」三條路線將是核心主軸。

德昌與工具機大廠亞崴，近期投資入股氣動工具龍頭廠鑽全，受到市場矚目。德昌在泰國布局，鑽全與其結盟，未來在廠房擴建、土地開發上，除可獲得營建專業支援，也有助於鑽全進一步布局東南亞等市場，達到雙贏。

德昌今年整體營運呈現「營收穩健墊高、獲利結構顯著優化」的格局。前三季稅後淨利12.5億元、年增68%，每股稅後純益9.18元，已逼近去年全年的10.64元水準。累計前十月合併營收93.05億元、年增9.7%，創同期新高。近幾年，政府標案朝向「大型化、統包化」發展，有利於具備土建與機電整合能力的中大型營造廠。目前，德昌營造及其機電整合子公司德鎮盛，在手未完工程合約金額累計超過600億元，為未來數年提供穩固的營收認列基礎。

德昌近年積極布局三大核心領域。在軌道與捷運工程方面，繼桃園捷運、高雄捷運黃線（YM01標）實績後，在中部接連拿下台中捷運藍線機廠土建統包工程（與新加坡新科電子合作），以及台中捷運藍線地下段BC21標。

其中，台中捷運藍線地下段首件BC21標土建及設施機電工程，剛於11月18日決標，由德昌營造與日商奧村組營造共同承攬，決標金額達139億餘元。