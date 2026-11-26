美國總統川普宣告，中國大陸將大舉採購波音飛機，前後兩批採購規模上看450架，國內航太供應鏈晟田（4541）、榮剛可望吃下大補丸。兩家公司逐步大舉擴產，明年新產能接軌新訂單，營運可望大爆發。

川普近日表示，繼今年5月大陸承諾採購200架波音飛機後，預期將再加購250架。南方航空旗下廈門航空24日率先簽約採購50架波音737 MAX 8客機，按目錄價格計算，總值約74億美元，為波音近十年來在大陸取得的最大筆商用客機訂單。

波音重返大陸市場，加上全球航空公司加速汰舊換新，將進一步推升航空發動機、精密零組件及高階特殊鋼需求。由於航太產業認證門檻高、供應商替換不易，具備既有供應鏈地位及新增產能優勢的晟田、榮剛，可望成為這波擴大釋單潮的受惠者。

晟田已切入國際航太發動機大廠供應鏈，主力產品包括波音737 MAX搭載的LEAP-1B發動機零組件，客戶已提出明年增量需求，公司為此大舉擴產，路竹新廠一期建廠預算提高至6.27億元，預計明年中開出新產能。

晟田今年前三季合併營收15.6億元，年增32.4%，其中航太營收11.41億元，占整體營收73%，自購料航太零組件營收更大增逾七成；前三季稅後純益2.07億元，每股純益（EPS）3.06元。

隨LEAP發動機零組件產線集中移入新廠，晟田原有廠房將騰出空間，擴大生產毛利率更高的半導體設備零組件，明年航太、半導體兩大業務同步放量，可望進一步放大獲利。

榮剛則掌握航太產業上游關鍵材料商機，高階特殊鋼、鎳基合金及精密鍛件廣泛應用於航空發動機及結構件，目前在手訂單約85億元，其中高毛利航太訂單達50億至60億元，占比近六至七成，且尚未充分反映新增設備的接單潛力。

榮剛積極擴充50噸電弧爐、8,000噸大型油壓鍛造機及五台真空電弧重熔設備，部分新增設備已有訂單在手，預計明年第1季起陸續出貨。受惠高階產品比重提高，榮剛下半年平均售價已較上半年提高約二成，明年新產能開出後，可望迎來量價齊揚的局面。