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華南金法說會／前十月獲利284億元 提前超越去年全年
華南金控（2880）26日召開法人說明會，公布今年前三季累計稅後淨利263.67億元，年成長33.9%，每股稅後盈餘（EPS）1.88元；金控與銀行、證券、產險、創投子公司獲利均創同期新高，非銀行子公司獲利貢獻占比提升至23%，展現集團多元事業同步成長的綜效。
延續前三季亮眼表現，華南金控今年前十月累計稅後淨利達284.56億元，年成長26.9%，已提前超越去年全年獲利，EPS達2.02元，年化ROE為13.8%，累計獲利、EPS及ROE均創歷年同期新高。
華南銀行前十月累計稅後淨利達230.77億元，年成長11.2%，各項核心業務持續展現成長動能。受惠存放款結構調整，逐步展現成效，截至10月底放款餘額成長17%，其中外幣放款成長43%，淨利差（NIM）同步提升5個基點 （bps），帶動利息淨收益持續成長。
財富管理業務受惠基金、保險與外國債（含境外結構型商品）銷售動能強勁而大幅成長34%，整體手續費淨收益年成長28%。
高資產客戶數已超過3,700戶，年成長83%，資產管理規模（AUM）超過3,000億元，年成長77%，顯示財富管理業務已逐步成為銀行重要的獲利成長動能。
展望2027年，華南金控總經理蕭玉美表示，全球經濟仍面臨貿易政策、地緣政治及金融市場波動等不確定因素，惟AI與科技產業投資需求持續，可望推動台灣經濟成長。華南金控將審慎掌握經濟情勢及利率、匯率變化，聚焦銀行核心業務、非銀行事業及集團整合行銷三大成長動能，並積極推動未來三年AI轉型藍圖，將AI應用轉化為實質經營效益，持續優化獲利結構、提升資本使用效率，強化長期獲利動能，為股東創造長期價值。
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