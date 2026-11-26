穎崴（6515）美系x86處理器客戶布局再突破，董事長王嘉煌26日於法說會透露，新客戶預期明年開始貢獻營收。隨伺服器需求升溫，全球業務副總經理陳紹焜看好，明年CPU與GPU營收規模可望在伯仲之間，成為推升營運的重要動能。

這項合作今年10月取得具體進展。依陳紹焜介紹，穎崴過去伺服器x86業務主要來自其中一家業者，如今已進入另一家公司的合格供應商名單，並取得報價請求，客戶布局將涵蓋美國兩大x86處理器業者。王嘉煌進一步透露，這家美系CPU整合元件製造商（IDM），前幾個月已就技術能力與產能提出需求。

CSP市場也持續拓展。目前全球四大雲端服務供應商都是穎崴客戶，其中一家已躋身公司前四大，自研CPU及TPU需求大且穩定。公司期待TPU成長，除了直接供應CSP，也透過ASIC客戶參與專案，明年成長性備受矚目。

訂單增加，交付能力也面臨考驗。陳紹焜坦言，今年曾因產能瓶頸流失部分訂單；王嘉煌則看好，主要AI客戶提供的明年需求預測高於今年，營運可望維持雙位數以上成長。由於需求遠超過自有產能，規劃的新產能預期都能轉為產出，仍須大量外購支應。

陳紹焜指出，自製探針月產能目前接近1,000萬支，明年上半年可提升至1,400萬支，下半年希望接近3,000萬支；測試座明年全年產出目標約7.8萬顆。

擴產也為了承接規格更高的產品。穎崴預估，1萬至2萬Pin產品需求占比，將由今年22%提高至明年35%。高階測試座單顆售價已達數萬美元，但所需探針與製造時間同步增加，因此即使出貨顆數未必提高，仍需要更多產能。

產品升級也牽動獲利。陳紹焜將毛利率第一階段目標放在回到45%，再朝50%努力。同軸測試座維持高毛利，手機AP產品報價回歸健康，加上探針卡增加自製工作、改善合作條件，都是逐步提升毛利率的方向。

服務據點則跟著客戶需求前進。北美約占穎崴營收八成，達拉斯、鳳凰城將規劃自購廠辦並配置技術服務人員；馬來西亞檳城已有子公司，希望明年逐步導入製造生產，就近支援客戶。

穎崴前十月營收121.67億元、年增93%，前三季每股純益66.85元。談到公司花25年跨越百億元，陳紹焜期待，高腳數產品單價提高、產能持續擴充，能讓下一個百億元更快到來。