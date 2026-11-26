SI廠智聯服務（6751）26日舉行法說會，展望後市，董事長暨總經理施宣輝表示，公司OT及IT業務近年持續成長，尤其OT今年發展出智能櫃等新產品線，看好後續成長潛力，整體來看，目標智聯服務2027年營收雙位數增長，但公司會更注重利潤表現。此外，智聯服務旗下宏碁創達（7706）及旭誼（7849）有機會於2027年轉上櫃。

從客戶類別來看，智聯服務今年前三季半導體客戶占66%，非半導體客戶則為34%，與去年同期變化差異不大，智聯服務非半導體客戶包含生技、金融銀行業、零售業等。

智聯服務今年前三季系統整合收入較去年同期年增25%，人力服務收入則年增34%，後者業務主要由宏碁創達負責。

施宣輝表示，智聯服務目前業績主要來自IT業務，但公司近年積極發展OT，尤其智能櫃相關產品線，業務流程為從與客人後台整合、到場安裝至售後維運，目前產品應用包含筆電自取櫃、線邊艙櫃、化學櫃及Wafer檢驗櫃。

智聯服務今年前三季IT產品占營收53%，人力服務36%，OT產品相比去年同期僅4%，到今年比重已提升至11%。施宣輝看好OT業務後續增長性，預期明年該業務占比將持續提高。

在業績表現方面，智聯服務累計今年前十月營收為17.12億元，年增11.6%，為同期新高紀錄。

展望後市，施宣輝對2027年營運設下目標，智聯服務業績維持雙位數成長，不過，相比營收成長，公司將更注重在利潤率提升。

此外，智聯服務因應半導體大客戶近年全球擴產，2021年成立智聯美國，2023年成立創達美國，2024年又成立創達日本，藉此就近服務客戶。

針對海外布局及效益，施宣輝表示，智聯服務已跟著客戶腳步前往美國、日本，但由於業務性質關係，相關效益預計要到更後面才會顯現。