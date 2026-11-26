遠東商銀（2845）26日舉行第3季線上法說會，由總經理林建忠主持。今年前三季淨收益達109.5億元、年增14%，其中，淨利息收入、淨手續費收入、金融交易收益皆有雙位數成長。展望明年股利政策，林建忠表示，隨著前三季獲利及處分股票OCI部位挹注保留盈餘，明年股利具備往上的空間，但最終仍視董事會綜合評估決定。

林建忠指出，遠銀前三季稅後純益近39億元，保留盈餘除了有每一季度的獲利外，還加上處分股票OCI部位，這部分還有挹注約5億元，使得今年的未分配盈餘水位有不錯的成長，成為未來發放股利的主要基礎，若依循過往高配發率慣例，明年股利確實具備調升空間。

不過，林建忠也說，儘管明年股利確實有調升空間，但最終仍要看董事會綜合評估後決定，他舉例，像是評等機構持續建議銀行應多保留資本，以支應未來業務發展，因此最終仍要看董事會的評估所決定。

截至今年第3季遠東商銀總資產為9,562億元、年增8.8%，已提前超越全年預算目標，達成率約103%。獲利方面，隨著淨利息收入、手續費收入及金融交易收益同步大幅成長，分別年增13.8%、15.4%、11.2%，帶動淨收益成長14%，稅前淨利大幅成長27.8%，ROA及ROE顯著提升。

法人也關切，日前遠銀提出思考旗下遠智與亞東證券二合一的可能性，對此林建忠表示，遠智目前為遠銀旗下子公司、亞證則是關係企業，較積極的做法偏向是，董事會先以未來遠銀轉型為金控為優先，才會再來考量整合旗下亞東證券等資源。