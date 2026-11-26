第一保（2852）26日舉行法說會，今年前三季稅後純益10.95億元、年增52.2％，每股純益3.63元，已超越去年全年。由於今年前三季每股稅後純益已達3.63元，全年EPS可望突破4元。每股淨值為32.5億元，ROE由去年第3季的9.82%成長至14.75%。第一保表示，明年配息水準，依公司過去在提列法定及特別公積後，通常會盡量分配可供分配盈餘給股東。

第一保副總經理吳東穎指出，前三季核保利益以個人險中的車險貢獻最多，約占核保利益近40%至50%；責任險占有一定比重，傷害險也有貢獻。車險獲利改善與核保品質提升有關，公司逐步減少效益有限的業務量，並補回部分個人險業務。

今年前三季整體投資收益為2 .73億元，利息收入約占六成。債券配置約58億元，銀行存款約64億元。今年認購的無到期日債券中，票面利率最高的一檔達5％，其他銀行債則以利率3％以上為目標。

第一保指出，明年的業務策略是「3+3」，也就是除了延續今年房東相關保險業務、旅遊綜合保險及銀行通路三項重點，並加強網路投保、保經代及車商三類通路的業務拓展。簽單保費力拚93億元。

展望2027年，吳東穎認為產業仍有成長機會，但費率下修可能限制成長幅度；不同險種的費率走勢仍有差異。第一保也規劃在新版網投平台推出純電動車保險，目前電動車險占比仍低，未來將加強電動車業務；此外，資安險也列為明年推動的商品，現階正評估顧問支援及再保安排。

至於明年的投資策略，第一保表示，將維持以固定收益為主的投資配置，並規劃將部分銀行存款轉進收益較高的金融債券。目前銀行存款約64億元，明年債券部位有機會超過存款。