宏碁遊戲-創（6908）26日舉行法說會，展望後市，宏碁遊戲總經理徐挺洋指出，《俠盜獵車手6》（GTA6）全球熱賣，刷新全球娛樂作品首日銷售紀錄，全面帶動宏碁遊戲代理的PlayStation主機硬體、軟體遊戲、周邊產品及點卡銷售，目前GTA6需求強勁、供不應求，看好相關效益將持續到2027年，宏碁遊戲目標2027年雙位數增長。

徐挺洋分析，GTA6上市首日累積零售額達37.9億美元，創下娛樂產品（涵蓋所有世界級品牌）的新紀錄，不僅打敗電影《阿凡達》影史總票房紀錄，且超越美國巨星泰勒絲（Taylor Swift）近21個月全球巡迴演唱會收入。

徐挺洋指出，在GTA6尚未上市前，儘管索尼的PlayStation面臨漲價影響需求的壓力，但該主機今年7-9月銷量仍逆勢上升，主要就是受到GTA6的帶動。

徐挺洋表示，從過去的《俠盜獵車手5》（GTA5）銷售紀錄來看，該遊戲總共賣了13年，中間經歷四次重製版上市，所以他的影響力又大又久。因此，看好GTA6將持續帶旺明年全年相關主機、軟體、周邊的需求。

徐挺洋指出，宏碁遊戲直接受益於GTA6，由於公司在台灣、香港、新加坡及菲律賓都有PlayStation獨家代理權，主機硬體直接受惠。軟體遊戲方面，因需求強勁，目前包含宏碁遊戲自身或台灣的momo購物網，甚至是美國Amazon上的GTA6遊戲都是大缺貨。

徐挺洋認為，宏碁遊戲除了主機及軟體銷量受益外，周邊產品如手把及點數卡同樣受惠，GTA相關手把已賣到供不應求，整體來看，GTA6對宏碁遊戲營收、獲利都有顯著貢獻。

徐挺洋說，雖然現在遊戲因需求火爆，導致供不應求，但宏碁遊戲身為亞洲區域級代理商，相較於其他的代理商比較容易拿到貨，目前公司努力跟原廠要貨，除了12月有一批新貨外，明年第1季度也在積極爭取。

至於在遊戲美術代工業務，徐挺洋表示，旗下唯晶科技已在歐美市場立足，而遊戲產業展望及景氣還是非常強勁；整體來看，宏碁遊戲維持集團對子公司要求，目標2027年雙位數增長。