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胡連公告實施庫藏股 預定買回1,200張
胡連（6279）26日公告董事會決議第一次買回庫藏股，預定買回金額上限79.19億元，預定買回數量1,200張，買回價格80元到120元，低於價格下限將持續買回，買回期間自11月27日到2027年1月26日。
胡連今年前三季稅後純益8.16億元，年增11.7%；前三季每股稅後純益（EPS）為6.86元，去年同期EPS為6.27元。該公司10月營收10.30億元，創歷史次高，同期新高，月增4.53%，年增4.02%，今年前十月營收88.37億元，年增13.12%。
胡連在10月下旬已經公告，旗下義大利子公司Hu Lane Associate Europe S.r.l.已簽署股權買賣合約，將以688萬歐元（約新台幣2.5億元）收購義大利公司LA PUNTA S.R.L. 80%股權，跨足高端重機與頂級超跑供應鏈，交易預計於明年1月底完成。
胡連表示，收購主要為進行歐洲產業垂直與橫向整合，以滿足集團未來營運成長需求，透過收購不僅將跨足高端重機與頂級超跑供應鏈，還可分散單一區域市場風險、提升國際市場營收比重及前端研發與客訴回應速度，推動技術升級及多元產業延伸。
胡連強調，過去營收約有八成集中於中國大陸地區及自主品牌客戶。透過本次跨國併購，不僅能直接分散單一區域市場風險、提升國際市場營收比重，更可進行區域垂直與橫向產業整合，實現三大綜效，包括提升前端研發與客訴回應速度、跨足高端重機與頂級超跑供應鏈、技術升級與多元產業延伸。
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