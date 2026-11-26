萬泰科（6190）26日舉行法說會，因應未來三年在軌衛星功率飆升與軌道端AI運算算力建置需求，該公司太空用線明年第1季出貨，預估明年衛星通訊業績將倍增，占營收比重達10%，董事長張銘烈表示，在太空與AI兩大部門加持下，明年營運可望兩位數以上成長，續創新高。

張銘烈強調，儘管美國期中選舉、AI產業前景及關稅政策仍存在變數，該公司將持續透過新產品開發及全球產能靈活調配，維持未來五年營收每年成長20%至25%的目標。

萬泰科今年前三季衛星通訊業務營收達2,000萬美元（約新台幣6.6億元），執行長張程雅表示，目前該公司在SpaceX的地面接收設備電源線供應比重逾八成，由泰國廠直接供貨，網路線供應比重則約三成，現階段仍為二階供應商，正透過越南廠進行客戶驗證，力拚明年第2季晉升一階供應商，並將網路線供應比重提升至四成以上。

針對新開發的太空用線，他說，萬泰科鎖定衛星內部線材商機，由於太空環境對於線材耐高溫、低氣體釋放及耐輻射等特性有較高要求，該公司藉由高階氟塑料及輻照交聯技術建立競爭優勢，相關產品已通過美國安規認證，待客戶完成最終確認後，即可望取得量產訂單，預計明年第1季交貨，將進一步拓展太空傳輸線材商機。

萬泰科指出，太空經濟已迎來爆發性成長轉折點，推估至2040年太空應用銅線之整體潛在市場（TAM）將逼近64億美元，2025至2040年之複合年增率（CAGR）高達34%。萬泰科是少數能同時具備「通訊連網」與「AI 算力」應用的太空線纜供應商。

在人工智慧（AI）資料中心用線方面，張程雅表示，AI算力基礎建設仍有大量需求，除了資訊的高速傳輸線，電力及散熱也是產業面臨的瓶頸，該公司積極布局800V HVDC（高壓直流）電源線、大電流電源線及液冷相關線材，資料高速線材目前以PCIe 6.0產品為出貨主力，PCIe 7.0產品已通過客戶驗證，尚待客戶下單，第三期擴產計畫的新廠房預計明年6月完工。