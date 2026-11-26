股王信驊（5274）股價自高點滑落近57%，董事會今天決議自11月27 日至2027年1月26日買回100張庫藏股護盤，這次信驊歷年第四次啟動庫藏股行動維護股價，買回價格區間為每股6200元至12800元，最高投入金額達12.8億元，全數以自有資金支應，約占2026年第3季底流動資產的10.36%，買回之日起6個月內全數辦理註銷減資。

信驊自今年9月22日盤中創下的21800元歷史高點後，今天收盤價9380元，共下跌12420元，跌幅約 56.97%。公司今祭出史上第4次庫藏股計畫。

信驊提出二點說明，第一是近期全球資本市場劇烈震盪，市場對AI資料中心資本支出前景的疑慮升高，科技股普遍遭受賣壓，公司股價也隨之大幅修正並屢創近期新低。惟公司營運基本面持續穩健，民國115年前10月累計合併營收為138.34億元，較去年同期成長87.7%，伺服器遠端管理晶片需求維持強勁。

其次是董事會認為目前股價未能合理反映公司內在價值及長期成長潛力，為維護公司信用及股東權益，擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，自證券商營業處所買回本公司股份，並全數辦理銷除。