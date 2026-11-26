股王信驊（5274）加入庫藏股護盤行列。公司26日董事會決議，自11月27日至明年1月26日買回100張自家股票，每股買回價格介於6,200元至12,800元，以價格上限估算，最高將投入12.8億元，買回股份將全數註銷。董事會認為，現階段股價未能合理反映公司的內在價值與長期成長潛力。

信驊股價歷經大幅修正，26日收在9,380元，上漲585元、漲幅6.65%，盤中最高9,570元、最低9,080元，成交量481張。不過，相較今年9月22日盤中高點21,800元，目前股價仍回落約57%。

針對近期市況，信驊指出，全球資本市場波動加劇，投資人對AI資料中心資本支出前景的疑慮升溫，科技股面臨賣壓，公司股價也受到影響，接連下探近期低點。

信驊強調，營運基本面仍維持穩健，伺服器遠端管理晶片（BMC）需求持續強勁，今年前十月累計合併營收138.34億元，年增87.7%。董事會考量公司營運及長期發展，決定透過買回股份維護公司信用與股東權益。

依公告，本次預計買回10萬股，相當於100張，占已發行股份總數約0.24%；若股價低於6,200元的買回區間下限，公司仍將繼續買回。目前信驊並未持有自家庫藏股。

這也是信驊相隔約四年再度實施庫藏股。前一次買回於2022年11月9日至18日執行，原訂買回6萬股，最終全數完成，執行率達100%。