台灣企銀（2834）26日舉行第3季線上法說會，由於台企銀近年來股利政策以股票股利為主、現金股利為輔，會中有法人問到，未來是否考慮將現金股利占比提高至五成以上？對此，台企銀副總經理曾國樑回應，未來將持續檢視同業股利政策及本行財務狀況，在兼顧資本穩健的前提下，審慎評估逐步提高現金股利比重。

針對股利政策，法人提及，台企銀長年分派股票股利恐壓縮銀行獲利能力，未來是否考慮將現金股利調高至五成以上？曾國樑指出，考量資本需求及長期業務發展，本行現階段股利政策仍以發放股票股利為主，並適度搭配現金股利發放，未來將持續檢視同業股利政策及本行財務狀況，在兼顧資本穩健的前提下，審慎評估逐步提高現金股利比重。

曾國樑也說，本行股本雖隨著股票股利發放而逐年擴大，但近五年稅前EPS仍然呈現穩定成長趨勢，未來將持續提升獲利能力及資本運用效率，使盈餘成長幅度高於股本增幅，以減輕發放股票股利對EPS稀釋的影響，並提高股東長期投資價值。

近期銀行業面臨流動性覆蓋比率（LCR）挑戰，台企銀也表示，台企銀截至9月底LCR為108.19%，符合本行管理目標105%至110%區間，一直以來支持本行客戶的資金需求，並持續吸收存款因應，並以調整增持合格高品質流動性資產，以維持穩定的LCR。

前三季稅後純益114.48億元、年增16%

台企銀前三季稅後純益114.48億元、年增16.98%，創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）1.10元。今年前三季淨收益達287.83億元、年增約6%，其中利息淨收益為主要獲利來源，前三季利息淨收益170.87億元、年增13.18%，占整體淨收益比重約59%，主要是因持續調整存放款結構，例如增加利率較高的個人放款占比、增加資金成本較低的活期性存款，以擴大利差，使得存放款利息淨收益呈現穩健成長。

前三季手續費淨收益56.71億元，年增約3%，占整體淨收益比重約20%，主要來自財富管理業務及放款業務手續費收入的挹注；前三季金融商品淨收益及兌換損益51.86億元，年減約13.5%，主要是因換匯點數收窄影響，使SWAP收益較去年同期減少。

在核心存放款業務方面，截至第3季存款平均餘額2兆2,291億元，較去年同期成長6.62%；放款平均餘額1兆7,371億元，較去年同期成長4.89%，其中外幣放款表現尤為亮眼，較去年同期成長23.86%。

預期第4季至2027年台美利差將持平或略微擴大

台企銀表示，截至第3季本行存放利差為1.26％，季減0.01%，淨利息收益率（NIM）則持平為0.88％，存放利差略微下降，主要是第3季受市場資金較緊俏影響，銀行同業高利吸收存款，使存款成本小幅增加，進而收窄利差空間。

展望後續利差走勢，聯準會第4季至2027年仍有利率上調可能性；台灣央行方面，考量國內經濟成長動能尚具韌性，整體通膨仍在可控範圍，預期央行短期內貨幣政策將以穩健為主要考量，利率調整將採取審慎態度，因此預期美、台政策利差可能較目前水準持平或略微擴大，將持續密切關注利率變化，並優化存放款結構，強化資金運用效益及提升淨利差、存放利差表現。

至於後續投資收益及財務操作策略與展望，台企銀也表示，在股權交易方面，雖近期全球股市大幅回檔，但AI相關產業趨勢成長不變，仍看好AI伺服器供應鏈、半導體先進製程及能源轉型等具成長潛力的族群，將趁回檔時擇優布局、靈活因對市場波動。

在外匯交易操作部分，由於近期國際美元受到追捧，但考量聯準會升息幅度、時點及戰爭局勢發展的不確定性，短線將採取雙向靈活操作，以賺取價差為目標；在台外幣債券方面則主要降低整體部位的存續期間。