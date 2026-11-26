均熱片大廠健策今天舉行法人說明會，總經理林錦隆表示，隨著AI晶片持續朝高功耗、大尺寸封裝方向發展，健策繼今年推出2片式均熱片，新的3片式架構也已經開發完成，預計2027年開始量產，看好2027年對健策會是不錯的年度。

林錦隆表示，3片式的均熱片架構，不只是解決功率散熱的問題，還有防翹曲等結構性考量。目前健策已經開發完成，正在準備所有物料，預計2027年開始量產，他透露，3片式設計不會只有1個客戶採用。

由於3片式均熱片的產品單價（ASP）高出許多，林錦隆樂觀看待2027年會是不錯的年度。

至於法人關心近期輝達高層人事風波，執行長黃仁勳去職又回鍋，對於AI新技術進程與導入是否造成影響。林錦隆表示，這也是他非常關心的問題，但目前為止沒有看到變化，健策的訂單能見度維持6個月，看到的訊號都滿正向。

林錦隆今天也說明封裝端的散熱技術演進，他表示，隨著晶片功率一直往上走，散熱要跟得上，晶片級散熱從1片式、2片式，到現在3片式，接下來可能還會有4片式，這不只是單解決散熱問題，還有解決材料的結構性問題。

另方面，現在的設計，熱介面太多，每一層都會產生熱阻抗，所以健策也在開發Microchannel Lid（微流道均熱片）技術，希望簡化熱介面層；終極目標是TIM-less，意指把晶片與水冷板之間的散熱膏或介面材料也拿掉，直接貼合進行散熱。健策持續推進各種新技術，實際導入時間要看客戶需求與採用意願。

受惠AI帶動，健策今年營運成長強勁，前10月營收251.46億元，年增率50.54%；前3季歸屬母公司淨利66.07億元，年增71.7%，每股純益達45.03元。

法人關心第3季費用率上升，財務長郭逢春今天特別說明，這主要是因應人才競爭加劇，健策有發行限制員工權利新股，認列於營業費用，第3季相關費用影響金額是4.56億元，第4季預估為7.76億元，2027年全年則是2.4億元。

產能擴充方面，健策的大園3廠航空城擴產計畫，預計明年第2季加入生產，健策的台灣廠房面積將可再增加1.13萬坪，對照目前面積1.87萬坪，增加約6成，可滿足未來2、3年營運擴充。