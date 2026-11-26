台股股王信驊（5274）股價自9月高點回落逾五成，董事會26日盤後決議實施庫藏股，預計27日起以每股6,200元至1萬2,800元買回100張自家股票，最高投入12.8億元，買回後將全數銷除。信驊26日收在9,380元，董事會訂出的買回價上限高出收盤價36.5%，換算每張最高可出價1,280萬元。

信驊今年2月成為台股首檔萬元股，9月22日盤中一度衝上2萬1,800元天價，近來市場對AI資料中心資本支出的疑慮升高，高價科技股首當其衝，信驊也失守萬元關卡，儘管今日股價反彈585元、漲幅6.65%，距波段高點仍有1萬2,420元價差，回檔幅度達57%。

信驊董事會指出，近期全球資本市場劇烈震盪，科技股普遍面臨賣壓，公司股價也屢創近期新低，但伺服器遠端管理晶片（BMC）需求仍強，今年前十月合併營收達138.34億元，年增87.7%，董事會認為，目前股價未能合理反映公司內在價值及長期成長潛力，決議買回股份，以維護公司信用及股東權益。

依董事會決議，這次買回期間自11月27日起至明年1月26日止，預計買回10萬股，占已發行股份約0.24%，若股價跌破6,200元，仍將繼續買回。信驊上一次實施庫藏股是在2022年11月，當時預計買回60張，10天內全數買足。

資金方面，信驊依第3季財報計算，可用於買回股份的法定金額上限為94.07億元；就本次100張規模計算，即使全數以每股1萬2,800元買進，最高支出為12.8億元，約占9月底流動資產10.36%，信驊說，所需資金全數由自有資金支應，不影響正常營運。