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信驊擬買回100張庫藏股 維護公司信用及股東權益
股王信驊董事會今天決議，11月27日起自集中交易市場買回100張庫藏股，以維護公司信用及股東權益。
信驊預計11月27日至明年1月26日買回庫藏股，買回區間價格每股6200至12800元。信驊上次實施庫藏股是於2022年11月9日至11月18日買回60張庫藏股，平均每股買回價格2083.75元。
信驊股價於9月22日一度創下21800元天價，隨著美國期中選舉民主黨大獲全勝，市場憂心美國AI資料中心政策恐將生變，以及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先前辭職，信驊股價跌破10000元關卡，11月23日最低滑落至7295元，自高點下滑14505元，跌幅逾66%。在黃仁勳復職消息激勵，信驊股價回升，今天收在9380元。
受惠伺服器晶片業績成長，信驊今年累計前10月營收達138.34億元，較去年同期增加87.65%。根據掌握訂單，信驊看好明年出貨量可望大幅成長。
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