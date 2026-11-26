統一實（9907）26日召開法說會，公司表示，DR材設備改造已進入客戶測試階段，預計2026年底商轉、2027年貢獻獲利，為鐵產品業務注入新動能。不過，受全球鋼鐵需求疲弱影響，明年鐵產品營運仍審慎看待，飲料事業則可望維持穩健成長。

統一實指出，DR材（二次軋延鋼材）改造工程均按照原定計畫進行，目前已將產品送交客戶端測試。由於產品應用涉及食品及飲料包裝，品質及安全驗證標準較為嚴格，因此客戶端測試所需時間較長，預計今年底可正式商轉，實際獲利貢獻則將自明年開始顯現。

在鐵產品業務方面，統一實業表示，今年前三季受到內部設備改造、產能利用率下降、客戶庫存去化，以及國際貿易限制等因素影響，營運承受較大壓力。此外，美國商務部針對馬口鐵展開反傾銷調查，加上歐盟免稅配額縮減，也對產品銷售及獲利造成衝擊。

公司指出，2026年全球鋼鐵市場需求仍然疲弱，供過於求的情況尚未明顯改善，美國市場又持續出現國際貿易措施，預期今年鐵產品營運將呈現衰退。展望2027年，全球鋼鐵需求仍未見明顯復甦，加上美國馬口鐵反傾銷調查的最終結果預計明年3月出爐，在結果確定前，鐵產品業務仍將採取保守審慎的態度。

至於飲料事業，統一實業表示，整體營運仍維持穩健成長，今年前三季營收及稅前利潤略低於去年同期，主要受到產品組合調整影響，部分大型客戶調整產品品項，進而影響產品利潤，但整體營運基本面仍相對穩定，預期明年仍可維持穩健成長。

資本支出方面，統一實業表示，2027年沒有大型資本支出計畫，主要以生產設備維護為主，預估全年資本支出不超過新台幣10億元。

從市場布局來看，今年前三季鐵產品美國市場營收占比由去年同期的16%降至11%，中國大陸則由15%增加至16%；東南亞市場由10%降至4%，台灣內銷占比則由6%提升至7%，其餘市場包括歐洲、東北亞及非洲等地區。