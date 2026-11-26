車用電子控制模組廠威力暘（6988）26日舉行法人說明會。董事長兼總經理劉一郎表示，威力暘正從車用電子供應商，轉型為高階關鍵電子模組的策略夥伴，鎖定AI液冷、無人載具、低軌衛星及NPO光通訊四大成長賽道。其中，AI液冷CDU關鍵電子模組已小量出貨國內一線散熱大廠，NPO光通訊模組也已完成樣品出貨。預估今年新應用營收占比約3%至5%，2027年起逐步放量，可望帶動營收規模與毛利率同步成長。

財務方面，威力暘2026年前三季合併營收5.33億元，年減11.3%；毛利率29.8%，與去年同期的29.4%相當。營業淨損1,370萬元，稅後淨損1,696萬元，每股虧損0.37元，去年同期為每股虧損0.21元。截至9月底，負債比率46%，流動比率281%。

車用本業方面，威力暘與日系Tier 1大廠DENSO合作的HVAC控制器已於今年開始小批量交付。劉一郎表示，車用電子仍是公司營收主力，也是切入新應用的技術與品質基礎。

AI液冷方面，劉一郎說明，AI伺服器單櫃功耗持續攀升，液冷正由選配走向標配。威力暘供應冷卻液分配裝置（CDU）的主控板與泵浦驅動PCBA，前者監控流量、溫度與壓力，後者驅動冷卻液循環，等同CDU的「大腦」與「心臟」，目前已小量出貨國內一線散熱大廠。

劉一郎指出，威力暘跨入新應用具備三項條件：一是位於竹北台元科技園區、約950坪的自有SMT工廠，產能、品質與交期可自行掌控；二是約50人的軟硬體研發團隊，具備車用電子控制單元（ECU）開發能力，可從設計、驗證到量產一條龍交付；三是車規品質，產品通過DENSO等日系一線Tier 1大廠的嚴格稽核，相關可靠度標準可直接延伸至新應用領域。