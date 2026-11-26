大同（2371）26日偕同大世科（8099）、精英電腦（2331）及福華電子（8085）舉行第3季聯合法人說明會。大同指出，隨著中國大陸華映案正式和解，負債準備回沖效益可望強化財務結構並改善未分配盈餘，電力事業近期成功拿下美國德州及加州大型變壓器訂單，AI資料中心（AIDC）亦斬獲首張Edge AI整案訂單，加上總銷規模達430億元的住宅開發案將於2027年起陸續交屋入帳，三大核心事業同步推進，為明年營運增添動能。

大同前三季合併營收362.5億元，毛利率16.9%，營業利益16.6億元，歸屬母公司淨利18.8億元，年增35.5%，每股純益0.89元。針對市場關注的華映案進展，大同表示，已於本月19日與中國大陸華映正式簽署和解相關文件，和解金額為人民幣7.68億元，與第3季底帳列負債準備相差人民幣20.35億元，實際回沖利益待會計師查核後確認，預期將顯著挹注財務體質並推動後續配息空間。

受惠全球AI基礎建設帶動龐大電力需求，大同電力事業海外接單報捷。大同經營團隊說明，目前已順利取得美國德州及加州345kV大型電力變壓器訂單，透過產線優化，部分電力級變壓器交期已大幅縮短至9個月，公司同時積極布局美國在地組裝廠與策略合作夥伴，加速搶攻北美電網升級與AI資料中心建置商機。

在算力事業布局方面，大同推出的模組化AI資料中心解決方案「TTG AIDC CUBE」主打180天算力快速落地，鎖定0.5MW至50MW建置需求。大同透露，目前已正式取得首張Edge AI整案訂單，內容涵蓋完整電力及水冷散熱模組，目前仍有4至5家Edge AI潛在客戶正在洽談中，未來將透過設備買斷與算力訂閱雙軌並進模式，全力搶攻主權AI與企業自建AI算力中心市場。

資產開發部分同樣進入收割期，大同開發旗下三大住宅建案總銷金額合計高達430億元，預計於2027年至2030年間陸續完工交屋認列。大同表示，2027年將以「大同莊園三期」交屋入帳43億元為首波營收目標；「大同新紀元」目前銷售簽約率已達97.6%，去化表現亮眼。

此外，中和台通AI科技辦公園區已正式進入都更審議階段，桃園觀音及大園產業土地亦在研議結合集團電力與算力優勢，積極規劃AI產業聚落開發商機。

集團旗下子公司營運表現同樣穩健成長，大世科前三季合併營收43.47億元，年增24%，稅後純益2.53億元，年增66%，前三季獲利已提前超越去年全年水準，每股純益達2.53元，創下歷年同期新高。

大世科指出，受惠企業數位轉型需求強勁，AI算力與應用及現代化資料中心相關營收達18.8億元，年增39%，高附加價值業務營收占比拉升至71%，AI轉型效益持續發酵。

精英電腦前三季營收151.43億元，年增4%，本業維持穩定獲利。精英表示，公司正積極打造第二成長曲線，目前已啟動Edge AI高階戰略合作，攜手國際平台大廠共同開發AI工作站及邊緣運算產品，同時布局具備離線AI及自主飛行決策能力的無人載具解決方案，兩大新產品線預計於2027年正式量產出貨，挹注新一波營運動能。

福華電子則全力轉型高附加價值產品市場，第3季核心產品營收年增16.3%，其中電子應用產品受惠聲學新品放量帶動，營收年增33.4%。

福華透露，軍工通訊耳機已取得設計驗證（DVT）階段訂單，預計今年12月開始試產出貨；Smart Fader智慧推桿模組亦已通過客戶驗證並進入訂單洽談階段，電競耳機新方案也持續推進客戶送樣，隨著軍工通訊、專業音訊及電競聲學三大新品陸續開花結果，可望成為2027年營運成長的重要推手。

展望2027年，大同強調，將持續深化「One Tatung」資源整合策略，從上游電力設備、算力基礎建設一路延伸至AI邊緣應用及高階軍工電子產品，透過跨事業體綜效發揮、海外市場積極拓點以及高毛利產品組合優化，為集團建立穩健的中長期成長動能。