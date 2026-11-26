神達（3706）及旗下神數（7821）26日舉行聯合法說會。展望後市，神達總經理何繼武表示，對公司2027年營運充滿信心，認為成長發展可預期，但他也坦言，目前整體AI產業仍面臨AI公司ROI（投資報酬率）、能源、零組件及地緣政治監管等四大挑戰。

受惠AI伺服器動能持續強勁，帶動神達今年第3季營業利益來到18.02億元，季增6.2%、年增7.8%，續創新高紀錄，稅後純益20.79億元，季增6%、年增1%，為單季歷史第三高，每股純益（EPS）為1.42元。

累計神達今年前三季稅後純益55.01億元，年增12.5%，每股純益3.77元。

展望後市，何繼武對神達2027年營運充滿信心，認為成長發展可預期，但他也坦言，目前整體產業仍面臨不少挑戰。

何繼武分析，首先，投資市場會關注AI公司ROI（投資報酬率）表現，但從Anthropic最近上市表現來看，市場還是肯定AI公司的發展；其次，電源問題，不管是電夠不夠用，還是環保的問題，這是未來AI資料中心建置多少要面對的問題。

何繼武指出，第三、供應鏈零組件仍有短缺及價格問題；第四、AI伺服器仍有地緣政治風險（指近期美國對中國大陸算力租借新限制），但他認為，神達客戶組合跟地區所在問題不大，主力市場沒有監管問題。