工業級記憶體儲存裝置廠英柏得（7843）將於27日舉行上市前業績發表會，後續將以半導體類股掛牌上市，主辦承銷商為宏遠證券。受惠記憶體供需結構吃緊、產品報價走揚，加上衛星通訊、AI晶片測試及邊緣運算（Edge AI）等高階應用需求放量，英柏得今年前三季每股純益達8.21元，遠超越去年全年的0.53元，全年營收、獲利可望雙創歷史新高。

英柏得成立於2013年，主要從事工業級快閃記憶體模組、控制器晶片及系統平台研發與銷售，採無晶圓廠（Fabless）營運模式，掌握自主控制器架構及韌體演算法等核心技術，鎖定高可靠度、長產品生命周期及高附加價值的工業級儲存市場，目前累計取得逾500件設計導入（Design-Win）專案。

英柏得去年全年營收3.28億元，毛利率40.07%，稅後純益1,714萬元，每股純益0.53元；今年前三季營收8.41億元，年增257.47%，毛利率大幅攀升至58.52%，稅後純益2.74億元，獲利規模已達去年全年的近16倍。今年前十月營收達8.86億元，年增230.77%。

英柏得指出，今年營運大幅躍升，除受惠記憶體報價調漲外，日系大廠航太應用新專案、高容量記憶卡、工業級固態硬碟（SSD），以及AI晶片測試機台所需工業級DRAM模組出貨成長，亦帶動產品組合優化，挹注整體獲利表現。

在新興應用布局方面，英柏得已透過高容量SLC及自研sTLC方案，打入衛星地面閘道器、通訊終端及高解析度醫療影像設備供應鏈，相關產品已進入量產階段；半導體測試領域則切入AI晶片測試機台，有望搭上AI晶片複雜度及測試需求同步攀升的商機。

展望後市，全球AI運算需求由雲端延伸至終端裝置，預期將推升工業級儲存產品在傳輸速度、耐寫壽命及資料安全等方面的規格要求。英柏得正加速布局工業級eMMC、PCIe Gen4及Gen5高速SSD、小型化嵌入式儲存產品，並結合智慧安全儲存平台，搶攻邊緣運算伺服器、工業機器人、車載電子及無人載具市場。

英柏得未來將持續推進PCIe SSD世代升級，深化與國際記憶體原廠合作，並藉由日本子公司在地技術服務優勢，擴大日本、歐美等海外市場版圖。伴隨高階產品出貨比重提升及新專案陸續進入量產，將成為明年營運成長的主要動能。