聽新聞
0:00 / 0:00
燃油成本下滑有助獲利重返成長 法人調升長榮航投資評等
長榮航（2618）受惠歐美長程客運需求穩健、人工智慧（AI）伺服器與半導體出貨支撐美洲去程艙位需求持續熱絡，加上燃油成本下滑有利於毛利率回升，法人預期2027年獲利可望成長逾20%，將投資評等調升至買進。
投顧法人分析，根據研調機構IATA統計，2026年第3季歐亞線運量年增12.2%、運能年增13.3%，亞洲往返北美運量成長3.7%，需求足以吸收新增座位，預估2027年歐美長程需求有助支撐增班效益，短程航線則須留意同業增班對票價影響。
長榮航2026年前十月美洲、歐澳線合計占客運收入58.9%，華盛頓與德里航線擴大北美轉機客源，法人估計，2027年第1季每周客運班次由57 班增至598班，運能年增3%，考量新機陸續交付，預估2027年客運運能年增3.4%，載客率80.5%。
產業需求方面，IATA統計，2026年第3季球航空貨運量年增5.4%，亞太及北美航空公司合計貢獻近四分之三新增貨量，伺服器、半導體及AI基礎設施設備對交期要求高，跨太平洋貨運量延續雙位數成長。
展望 2027年，法人指出，亞洲對北美的高價貨出貨仍是空運需求的主要支撐，長榮航2026年前十月美洲線占貨運收入68%，台灣出發的美洲去程貨機接近滿載，2027年第1季貨機維持每周58班，運能小幅年增，主要來自客機腹艙增加及客改貨計畫推進，預估貨運單位收益年增3.2%。
長榮航預估，2027年新加坡航油均價約每桶140美元，推算燃油成本小幅下滑，成本轉嫁方面，法人表示，台灣出發長、短程客運附加費分別可轉嫁約26%、59%新增燃油成本，隨油價回落，燃油成本降幅可高於附加費收入減幅，有利整體獲利表現。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。