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國建前三季獲利超越去年全年 法人估殖利率逾6%
國建（2501）受惠南港悠境建案啟動交屋及先前完工建案遞延入帳貢獻，前三季稅後純益達33.4億元，年增51.1%，已超越2025年全年水準，法人以現金股利配發率40%至45%保守推估，殖利率達6%以上，屬穩定收息存股標的。
投顧法人分析，國建2026年將有台南磐耘、新莊旭等兩個新完工建案第4季啟動交屋，合計已售案量共59億元，再加計營造、飯店等轉投資貢獻，預估全年稅後純益可望成長約一成，接近2018年的獲利高點。
展望2027年，法人指出，國建預期有高雄頤河、永和民樂、三重River Park、桃園Grand Park及北市敦南霖園、北投雍萃、內湖承真共七個新完工建案可望交屋，合計新完工建案已售案量高達271億元，較今年明顯增加，在平均毛利率回復正常下，估計獲利有望創高。
法人認為，國建品牌形象、財務體質皆為建商中的佼佼者，新推出建案銷售速度較同業快，業績能見度佳，且現金股利亦穩定配發，保守推估股息殖利率6%至7%以上，再加上往後房市相關政策將不再緊縮，營建類股有望逐漸反映基本面、殖利率題材。
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