被動元件龍頭國巨*（2327）從7月1日的1,220元高價走跌以來，波段跌幅逾76%，幾乎要回到今年初的股價，股價跌深，連日來則是力爭上游，26日開高後衝上漲停339.5元鎖死，華新科（2492）、禾伸堂（3026）也同樣亮燈漲停。

2026-11-26 12:07