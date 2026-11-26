信任科技業者Gogolook（6902）今年以來營收獲利持續成長，前三季每股賺半個股本，經營團隊26日首度表示「高機率」可望在明年配發股息，但仍需經過董事會、股東會討論。

Gogolook今年以來股價表現強勁，不過第3季因為大股東股權交易，陸續以鉅額交易方式換手股權，加上全球股市波動也衝擊股價。Gogolook指出，目前大股東已順利接手，近期雖有市場波動，但營收穩定成長。

Gogolook財務長黃鈺文表示，今年除了獲利以外，已經打消過去的累積虧損，有考慮明年配發今年獲利。公司採純軟體模式，現金流不錯，也有較多餘裕發股息，明年高機率可以首度發股息，但還要討論。

Gogolook先前公布10月合併營收1.15億元，持平上月或微增0.8%，年增18.3%，為單月新高，超越去年全年營收，確立今年營收將續創新高，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局。今年1月至10月累計營收為 10.63億元，年增25.9%，已超越去年全年營收，確定今年營收可創高。

Gogolook第3季營收3.36億元，季增8.3%，年增25.7%，創單季新高；營業利益約6,400萬元，持平上季或微增0.3%、年增16倍；歸屬母公司淨利5,988萬元，持平上季，年增逾7.5倍，營收與獲利雙創新高。每股純益1.69元，較去年同期每股0.2元，大增逾七倍。今年前三季累計營收約9.48億元，年增 26.9%，歸屬母公司淨利約1.77億元，每股純益5.02元。