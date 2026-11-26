被動元件龍頭國巨*（2327）從7月1日的1,220元高價走跌以來，波段跌幅逾76%，幾乎要回到今年初的股價，股價跌深，連日來則是力爭上游，26日開高後衝上漲停339.5元鎖死，華新科（2492）、禾伸堂（3026）也同樣亮燈漲停。

AI伺服器與高階應用需求暢旺推升國巨、華新科10月營收表現，國巨10月合併營收175.97億元，月增3.1%，年增55%，創單月歷史新高；累計前10月營收1,497.51億元，年增38.3%。

華新科10月營收44.7億元，受工作天數減少影響，月減8.6%，仍較去年同期大增57.1%，為歷年同期次高；累計前10月營收393億元，年增28.7%。

國巨先前法說會時表示，以往第4季營收通常低於或持平第3季，今年受惠AI需求持續強勁，預期單季營收可望微幅季增，毛利率及營業利益率也估計略優於第3季，全年營收與獲利力拚集團歷史新高。

台股26日反彈，被動元件股由國巨領軍，成為盤面上亮點，國巨早盤以330元開高後衝上漲停339.5元鎖死，排隊買單超過3,100張；華新科以201元開高後也亮燈漲停，衝達210元；禾伸堂以347.5元開高走高衝上漲停364元；另外，信昌電（6173）、立隆電（2472）也曾觸及漲停。