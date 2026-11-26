宏于電機（7869）26日以每股承銷價201.11元正式掛牌上櫃。宏于電機業務涵蓋電網升級、公共工程、半導體擴廠及AI資料中心，客戶需求來自不同領域，營運不受單一產業影響；同時，憑藉符合 IEC 國際標準的產品設計、智能化與模組化技術，以及電力系統整合能力，結合高低壓配電設備、變壓器、儲能、太陽能及智慧能源管理系統，持續拓展智慧電力基礎設施與微電網業務。

國科會預估，台灣AI算力將由2026年的60MW增至2029年的450MW，約為原先的7.5倍；MIC亦預估，2030年台灣資料中心電力容量將成長72%至470MW。隨著資料中心建置需求增加，宏于透過開發高可靠度及模組化配電設備，爭取相關供電系統商機，目前公司在手訂單能見度至2028年。

宏于電機董事長詹家榮指出，AI資料中心對供電容量、系統穩定度及建置速度要求較高，客戶採購也逐漸由單一設備轉向設備、工程與智慧監控整合。宏于與法商施耐德（Schneider Electric）合作，在台獲授權生產低壓OKKEN配電櫃，並供應雲端服務業者及半導體產業客戶，拓展資料中心與高科技廠房相關業務。

為因應AI資料中心及廠房建置時程，宏于將中壓輸配電設備模組化，推出「貨櫃型預製模組化變電站」。高低壓配電盤、變壓器與能源管理系統可先在廠內完成組裝測試，再運至現場對接；公司表示，依專案條件可縮短6個月以上建置期。除資料中心外，台灣配電盤市場年產值達253億元，台電亦推動10年5,645億元強韌電網計畫，包括新設28座變電所。

在軟體與加值服務方面，宏于攜手新北市經發局於樹林廠建置表後微電網示範案場，整合光電、儲能與節能應用。自主研發的「iPanel電力雲AI平台」導入IoT感測、機器學習與大型語言模型（LLM），提供設備全天候診斷、異常預警與節能控制等功能，協助客戶管理設備運轉，並透過SaaS（軟體即服務）訂閱模式拓展後續服務收入。

詹家榮表示，因應電網升級、高科技廠房擴建及企業能源管理需求，公司以台灣作為研發、技術與品牌總部，結合越南興安新廠的製造產能，並規劃於12月啟用美國子公司，推動「台灣研發、越南製造、北美落地」的海外布局。

宏于電機今年前三季營收26.89億元，年增8.38%；營業利益3.8億元，年增23.95%；毛利率22.08%，累計稅後純益2.99億元，每股稅後純益（EPS）10.97元。詹家榮表示，隨著電網升級、廠房擴建及AI資料中心建置需求推進，宏于將持續拓展電力設備、系統整合及後續服務業務。